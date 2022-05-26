Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Неизвестный сообщил о "минировании" Московского зоопарка, территорию проверяют кинологи, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"После анонимного сообщения о "минировании" Московского зоопарка его территорию проверяют кинологи на наличие взрывных устройств", – говорится в сообщении.

Информация об эвакуации персонала или посетителей не поступала.

Ранее сообщалось, что в здании Московского государственного областного университета на улице Радио в Москве провели эвакуацию после сообщения о "минировании". На место выезжали правоохранительные органы.

До этого более 100 постояльцев и сотрудников отеля Holiday Inn на Симоновском Валу в центре столицы эвакуировали из здания после анонимного сообщения об угрозе взрыва.