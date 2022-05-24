Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Неизвестный сообщил о "минировании" самолета Москва – Владивосток и здания аэропорта Шереметьево, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным правоохранителей, в настоящее время на место ЧП выехали специалисты. Информация об эвакуации персонала или пассажиров не поступала.

Аэропорт работает в обычном режиме.

Ранее три самолета проверяли после посадки в аэропорту Москвы из-за сообщений о "минировании". В момент поступления угроз воздушные судна находились в воздухе.

Позднее стало известно, что данные о "минировании" самолетов, летевших в Москву из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Уфы, не подтвердились. Все они благополучно приземлились и были обследованы.

