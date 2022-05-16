Три самолета проверят из-за угрозы минирования после приземления в Шереметьево

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самолеты из Уфы, Екатеринбурга и Санкт-Петербурга проверят после посадки в аэропорту из-за сообщений о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Уточняется, что все воздушные судна находятся в воздухе.

Ранее сообщалось, что все самолеты в Шереметьево проверяют из-за сообщения о "минировании".

