Самолет с неисправными тормозами готовится экстренно сесть в Шереметьево – СМИ

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В Шереметьево готовится к аварийной посадке самолет с неисправной тормозной системой. Об этом сообщает газета "Известия".

По информации издания, Boeing-737 выполнял рейс из Москвы в Волгоград. В настоящее время уточняются все обстоятельства произошедшего.

Аналогичный случай произошел в январе этого года. Пассажирский самолет Airbus A-320, следовавший из Краснодара в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за неисправности тормозов.

До этого командир воздушного судна связался с авиадиспетчерами и сообщил, что у самолета неисправна тормозная система. Уточняется, что при посадке никто из пассажиров не пострадал, сам лайнер также не получил повреждений.

До этого экстренную посадку в Шереметьево совершил самолет Super Jet 100. У лайнера, выполнявшего рейс Москва – Нижний Новгород, сработал датчик неисправности механизма стойки шасси. Приземление прошло штатно.