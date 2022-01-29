Самолет Super Jet 100 штатно приземлился в московском аэропорту Шереметьево

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Самолет Super Jet 100 штатно сел в московском аэропорту Шереметьево. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

Источник сообщил, что у лайнера, выполнявшего рейс 6229 Москва – Нижний Новгород, сработал датчик неисправности механизма стойки шасси. В результате самолет в 14:00 сел в аэропорту. Приземление прошло штатно.

Ранее в Новгородской области истребитель МиГ-31 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Причиной происшествия стала техническая неисправность самолета. Экипаж истребителя не пострадал.