Свыше 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Отмены и задержки авиарейсов отмечаются в Москве. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".
Как следует из данных табло столичных аэропортов, в трех воздушных гаванях изменения коснулись 32 рейсов.
Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали 3 вылета. Кроме того, взлет 14 лайнеров отменили.
Во Внуково изменили время вылета для 6 рейсов. При этом 3 самолета не взлетят там вовсе.
В свою очередь, в Домодедово 4 рейса задержали и 2 отменили.
Причины корректировок неизвестны.
Ранее 24 января все рейсы с вылетом из Стамбула приостановили из-за сильного снегопада, который обрушился на город. В результате в аэропорту застряли тысячи россиян.
Почти сутки их не могли заселить в гостиницы. Авиакомпания "Победа" между тем утверждала, что ищет способы помочь своим клиентам: людей кормили и пытались оказать им любую возможную помощь.
Застрявшие в стамбульском аэропорту россияне третий день не могут вылететь из Турции
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