Свыше 30 авиарейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Отмены и задержки авиарейсов отмечаются в Москве. Об этом информирует сервис "Яндекс.Расписания".

Как следует из данных табло столичных аэропортов, в трех воздушных гаванях изменения коснулись 32 рейсов.

Больше всего корректировок случилось в аэропорту Шереметьево. Там задержали 3 вылета. Кроме того, взлет 14 лайнеров отменили.

Во Внуково изменили время вылета для 6 рейсов. При этом 3 самолета не взлетят там вовсе.

В свою очередь, в Домодедово 4 рейса задержали и 2 отменили.

Причины корректировок неизвестны.

Ранее 24 января все рейсы с вылетом из Стамбула приостановили из-за сильного снегопада, который обрушился на город. В результате в аэропорту застряли тысячи россиян.

Почти сутки их не могли заселить в гостиницы. Авиакомпания "Победа" между тем утверждала, что ищет способы помочь своим клиентам: людей кормили и пытались оказать им любую возможную помощь.