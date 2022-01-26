Не вылетевших из Стамбула россиян заселили в отели

Больше суток сотни россиян не могут улететь из Стамбула из-за сильнейшего снегопада. На данный момент людей заселили в отели, а до этого им приходилось спать на полу в аэропорту, с едой тоже были проблемы.

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