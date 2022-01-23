В Сочи шторм разрушил набережную в Лоо: с корнем вырвало столбы освещения, брусчатку местами смыло. Больше всего досталось выходу на причал. Там теперь огромная яма.

В Воронеже водитель маршрутки совершил намаз на глазах у пассажиров. Очевидцы рассказали, что произошло это на конечной остановке. Люди говорят, что и раньше замечали мужчину за молитвой, но происходило это в пустом салоне. В этот раз мужчина пустил людей внутрь пораньше, чтобы те не мерзли на улице. После публикации этого видео руководитель транспортной компании поговорил с водителем и попросил больше так не делать.

На "Розе Хутор" проходит выставка ледяных фигур. Туристы смогли увидеть не только результат работы мастеров, но и сам процесс создания. Фигуры выполнены из специальной, очищенной воды. На производство такого количества льда ушло 2 месяца. Теперь на горном курорте живут медведь и сова, а также символ этого года – тигр.

В Санкт-Петербурге из-за пожара пришлось остановить работу станции метро "Старая деревня". Загорелся второй этаж здания, который находился прямо над кассовым залом. Сотрудники тут же остановили работу вестибюля и вызвали пожарных. Никто не пострадал.