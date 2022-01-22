Снегопад и до 8 градусов мороза ожидается в столичном регионе 22 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и снегопад ожидаются в Москве и Московской области в субботу, 22 января, сообщает портал "Метеоновости".

По данным синоптиков, на погодные явления в столичном регионе окажет влияние атмосферный фронт.

"При облачной погоде временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 5 до 3 градусов мороза, по области – от 8 до 3 градусов мороза", – указывается в прогнозе.

Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Ветер будет умеренным, на уровне 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха достигнет 70%.

Накануне в столице начался сильный снегопад. К вечеру 21 января прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров. В комплексе городского хозяйства уточнили, что городские службы продолжают уборку последствий непогоды.