Снегопад и до 8 градусов мороза ожидается в столичном регионе 22 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная погода и снегопад ожидаются в Москве и Московской области в субботу, 22 января, сообщает портал "Метеоновости".
По данным синоптиков, на погодные явления в столичном регионе окажет влияние атмосферный фронт.
"При облачной погоде временами пройдет снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 5 до 3 градусов мороза, по области – от 8 до 3 градусов мороза", – указывается в прогнозе.
Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Ветер будет умеренным, на уровне 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха достигнет 70%.
Накануне в столице начался сильный снегопад. К вечеру 21 января прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров. В комплексе городского хозяйства уточнили, что городские службы продолжают уборку последствий непогоды.
На Москву обрушился сильный снегопад
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