Москвичей призвали к осторожности из-за снегопада

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Во всех районах столицы продолжает идти интенсивный снегопад. За сутки прирост свежевыпавшего снега составил до 6 сантиметров, сообщает телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы".
В городе проводится подметание дорог и тротуаров с последующей обработкой ото льда. По мере выпадения снега работы повторяются.
В уборке снега задействованы более 12 тысяч единиц техники. На данный момент в городе функционируют 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных установок мощностью 650 тысяч кубометров снега.
Особо контролируются пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам городского транспорта, станциям метро и МЦК, а также к социальным объектам.
Автомобилистов в снегопад попросили быть очень аккуратными на дорогах: соблюдать скоростной режим и дистанцию и с пониманием относиться к работе коммунальщиков.
Из-за непогоды в пятницу вечером, 21 января, были задержаны или отменены более 60 рейсов в трех столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Шереметьево. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Во Внуково были задержаны 10 рейсов, 8 отменены, в Домодедово задержали 15 рейсов, в Шереметьево – 15 рейсов, еще 15 рейсов отменили.
Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин сообщил, что снег в столичном регионе будет идти до субботы, 22 января, включительно. По словам синоптика, за пятницу и субботу, 22 и 23 января, в столичном регионе может выпасть до 10–15% от месячной нормы.
Москвичам рассказали, когда закончится снегопад
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