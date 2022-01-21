Вильфанд предупредил о повышении атмосферного давления в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в предстоящие выходные, и предупредил о резком изменении атмосферного давления. Об этом сообщает RT.
"В Москве будет мягкая погода, температура для зимнего периода будет достаточно высокой. В субботу ночью – минус 4 – минус 6 градусов, а днем – минус 2 – минус 4. В воскресенье ночью ожидается минус 6 – минус 8 градусов, а днем – минус 4 – минус 6", – заявил синоптик.
22 и 23 января в Москве будет облачно из-за перемещения циклона над северными регионами страны. В субботу ожидается заметный снегопад до середины дня, в то время как в воскресенье установится погода преимущественно без осадков.
Вильфанд подчеркнул, что 23 января атмосферное давление совершит резкий скачок и достигнет 760 миллиметров ртутного столба.
Гидрометцентр также продлил желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Данное предупреждение будет действовать до 12:00 воскресенья, 23 января.
Водителей призвали быть внимательнее из-за непогоды и рекомендовали не превышать скоростной режим и не отвлекаться во время вождения. В комплексе городского хозяйства Москвы также сообщили, что прирост снега в столице может превысить два сантиметра.
В Москву пришла метель
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: