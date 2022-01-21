Вильфанд предупредил о повышении атмосферного давления в Москве в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в предстоящие выходные, и предупредил о резком изменении атмосферного давления. Об этом сообщает RT.

"В Москве будет мягкая погода, температура для зимнего периода будет достаточно высокой. В субботу ночью – минус 4 – минус 6 градусов, а днем – минус 2 – минус 4. В воскресенье ночью ожидается минус 6 – минус 8 градусов, а днем – минус 4 – минус 6", – заявил синоптик.

22 и 23 января в Москве будет облачно из-за перемещения циклона над северными регионами страны. В субботу ожидается заметный снегопад до середины дня, в то время как в воскресенье установится погода преимущественно без осадков.

Вильфанд подчеркнул, что 23 января атмосферное давление совершит резкий скачок и достигнет 760 миллиметров ртутного столба.

Гидрометцентр также продлил желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Данное предупреждение будет действовать до 12:00 воскресенья, 23 января.

Водителей призвали быть внимательнее из-за непогоды и рекомендовали не превышать скоростной режим и не отвлекаться во время вождения. В комплексе городского хозяйства Москвы также сообщили, что прирост снега в столице может превысить два сантиметра.