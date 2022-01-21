На Москву обрушился снежный циклон "Ида"

Циклон "Ида" пришел в Москву. Погода в столичном регионе в ближайшие дни будет определяться метелью и умеренной температурой воздуха ниже 0.

По данным центра погоды "Фобос", в пятницу, 21 января, в Москве может выпасть до 5–7 миллиметров осадков. Ожидается, что в столице усилится ветер (порядка 10 метров в секунду), возможна метель с ухудшением видимости.

Максимальная температура воздуха составит минус 3 – минус 5 градусов в Москве и минус 3 – минус 8 градусов – по Подмосковью. Кроме того, вероятны колебания атмосферного давления.

Также Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области из-за гололедицы. Предупреждение действует до 00:00 23 января.

Работа городских служб

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что выпадение осадков продлится до вечера субботы. В связи с этим городские службы работают в усиленном режиме, техника и личный состав ведомства готовы устранять последствия непогоды.

Коммунальная техника проводит механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл работ повторяется по мере необходимости.

Под особым контролем находятся очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, ТПУ, объектам социальной сферы.

Дорожная ситуация

По данным столичного департамента транспорта, дорожная ситуация вечером 21 января осложнится до 7 баллов. Заторы могут возникнуть на центральных улицах Москвы, а также на Садовом кольце, Третьем транспортном кольце (ТТК) и МКАД.

Горожанам напомнили, что пересадка на общественный транспорт позволит сэкономить время в пути. Поэтому москвичей призвали пересесть на метро, автобусы и трамваи.

Работа аэропортов

На фоне осложненных погодных условий в столичных аэропортах задержаны и отменены более 40 рейсов. По данным сервиса "Яндекс. Расписания", во Внуково задержаны 4 рейса и отменены 3. В Домодедово не могут вылететь 11 рейсов, 1 отменен. В Шереметьево ситуация наиболее сложная, поскольку не состоятся сразу 16 вылетов, 14 рейсов задержаны.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал мягкую зимнюю погоду в Москве в выходные. В субботу днем пройдет небольшой снег, температура – минус 4–6 градусов. В воскресенье – на пару градусов температура ниже, но она остается выше нормы примерно на 3–4 градуса.