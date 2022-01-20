Синоптики предупредили об усилении осадков в Центральной России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг вечером в Центральную Россию придет североатлантический циклон "Ида". Он принесет до 8–13 миллиметров осадков, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Ожидается, что львиная доля снега придется на ближайшие двое суток. В пятницу, 21 января, в столице может выпасть до 5–7 миллиметров осадков, что близко к максимуму показателей 1986 и 2013 годов. Тогда синоптики зафиксировали 7,5 миллиметра.

"Снежный покров подрастет на 2–3 сантиметра, усилится ветер, но не до штормовых значений, закружит слабая метель с ухудшением видимости до нескольких километров. Температура воздуха в течение суток составит -1…-4 градуса", – говорится в сообщении.

Однако в субботу, 22 января, снег утихнет – выпадет около 3–5 миллиметров. При этом сугробы подрастут до 41 сантиметра, превышая показатели нормы в 1,5 раза. Между тем температура воздуха будет колебаться от -2 до -7 градусов.

"В воскресенье осадки примут незначительный очаговый характер, в облаках появятся просветы, выхолаживание воздуха усилится: к утру – до -6…-11, днем – -3…-8. В ночь на понедельник, когда окончательно распогодится, морозы окрепнут до своей климатической нормы – до -10…-15", – добавляется в сообщении.

Синоптики подчеркнули, что ожидаемые снегопады нельзя назвать экстремальными, но они поспособствуют ухудшению дорожной ситуации в городе и добавят работы коммунальным службам.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в предстоящие выходные возможны перепады атмосферного давления. В пятницу оно ожидается на уровне 735 миллиметров ртутного столба, а к воскресенью вырастет на 20 миллиметров.

