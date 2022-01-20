Высота сугробов в Москве может достигнуть 50 см к концу недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов
К субботе, 22 января, высота сугробов в некоторых районах Москвы может вырасти до полуметра.
Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, в четверг и пятницу в столице продолжится снегопад.
"Это, конечно, будет не такой снегопад, как предыдущие январские, но снега он прибавит. Можно на выходных планировать и лыжи, и санки", – приводит слова метеоролога РИА Новости.
В ближайшие дни температура в Москве будет на 4–5 градусов выше нормы. Об этом Вильфанд рассказал ранее. По его словам, к нормальным значениям она приблизится в воскресенье, 23 января.
В четверг, 20 января, в столице будет минус 2–4 градуса. Кроме того, ожидается метель. Метеоролог отметил, что снег пойдет во второй половине дня, ветер усилится до 15 метров в секунду.
В пятницу и субботу в Москве ожидается минус 4–6 градусов. По данным Гидрометцентра, в воскресенье температура составит минус 4–9 градусов, в понедельник, 24 января, – минус 6–11 градусов.
С начала зимы в столице выпало почти 1,2 метра снега. Об этом накануне рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков. Он отметил, что городские службы справляются с уборкой улиц и дворов, благодаря отлаженной системе из-за снегопадов нет заторов.
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