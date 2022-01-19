Москвичам рассказали о погоде в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

К выходным в Москве усилятся морозы, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на субботу ожидается -6...-8 градусов. Будет облачно и снежно. Днем столбики термометров покажут -4...-6 градусов. Пройдет небольшой снег, а на дорогах образуется гололедица. Ветер будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

В ночь на воскресенье, 23 января, похолодает до 7–12 градусов мороза. Местами при облачной погоде пройдет небольшой снег.

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 22:00 20 января.

До конца недели в Москве может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Сугробы, высота которых на сегодняшний день в столице составляет 37 сантиметров, местами могут достигнуть полуметра.

