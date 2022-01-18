В Москве с начала зимы выпало почти 120 см снега

Фото: ГБУ "Автомобильные дороги"

С начала зимы в столице выпало почти 1,2 метра снега, рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков во вторник, 18 января.

Он отметил, что городские службы справляются с уборкой улиц и дворов, благодаря отлаженной системе из-за снегопадов нет заторов.

"Практически через каждые 2–3 дня мы получаем заряды снега от 10 до 15 сантиметров, это достаточно большое количество", – приводит слова Бирюкова РИА Новости.

Ранее заммэра столицы рассказал, что городские службы ликвидируют последствия снегопада в круглосуточном режиме. В уборке снега задействованы более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники.

Городские службы проводят механизированное подметание проезжей части, тротуаров и дворов с последующей противогололедной обработкой.

С 17 января Москва находится под влияниями циклона "Ханнелоре". До полудня 20 января в Москве и области действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.