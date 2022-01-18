Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды. Это позволит коммунальной технике быстрее убрать снег, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.
"В городе много снега, плохая видимость, возможно образование гололедицы. Все это будет затруднять движение транспорта в течение дня, влияя на скорость передвижения", – говорится в сообщении.
Ожидается, что к вечеру загруженность дорог достигнет 7–8 баллов. В основном движение будет затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Дептрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.
Кроме того, Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 20 января.
Ранее заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада в круглосуточном режиме. По его словам, за полтора дня сугробы местами увеличились до 14 сантиметров.
С понедельника, 17 января, Москва находится под влияниями циклона "Ханнелоре".
Для уборки снега в Москве задействованы более 90 тыс человек и 12 тыс единиц техники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: