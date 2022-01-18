Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичей призвали пересесть на городской транспорт из-за непогоды. Это позволит коммунальной технике быстрее убрать снег, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

"В городе много снега, плохая видимость, возможно образование гололедицы. Все это будет затруднять движение транспорта в течение дня, влияя на скорость передвижения", – говорится в сообщении.

Ожидается, что к вечеру загруженность дорог достигнет 7–8 баллов. В основном движение будет затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В Дептрансе призвали водителей соблюдать скоростной режим, держать дистанцию и не отвлекаться на телефон.

Кроме того, Гидрометцентр РФ объявил в Москве и области желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение будет действовать до 12:00 20 января.

Ранее заммэра столицы Петр Бирюков сообщил, что городские службы ликвидируют последствия сильного снегопада в круглосуточном режиме. По его словам, за полтора дня сугробы местами увеличились до 14 сантиметров.

С понедельника, 17 января, Москва находится под влияниями циклона "Ханнелоре".

