В Москве продолжается затяжной снегопад

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В Москве продолжается снегопад, который начался в городе накануне.
За последние сутки в столице выпало 7 миллиметров осадков – порядка 17% месячной нормы января. По данным "Интерфакса", высота снежного покрова увеличилась с 29 до 37 сантиметров.
По словам синоптика Евгения Тишковца, Москва оказалась в центре циклонической воронки. Пик осадков пришелся на 06:00–07:00. Из-за непогоды видимость снизилась до 1 километра и меньше, на дорогах возникли заносы.
Температура воздуха днем составит -4...-2 градуса. Атмосферное давление пониженное – 739 миллиметров ртутного столба. При этом днем в Москве начнется похолодание. В столице температура составит 3–5 градусов мороза, по области похолодает до -7...-2 градусов, рассказал Тишковец в эфире радио "Вести ФМ".
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области. Предупреждение о гололедице в столичном регионе будет действовать до 02:00 20 января, а предупреждение о метели и ветре с порывами 15–17 метров в секунду – до 15:00 вторника.
По прогнозам синоптиков, за неделю в городе выпадет около 20–25 миллиметров осадков, что составляет около половины всей январской нормы.
На этом фоне усиленно работают городские службы. В понедельник в 23:00 уборочная техника приступила к подметанию улиц и их противогололедной обработке. Особое внимание было уделено очистке тротуаров, территорий вблизи остановок общественного транспорта, станций метро и МЦК, социальных объектов. Работы повторяются по мере необходимости.
Из-за непогоды вечером 18 января в городе ожидаются заторы до 8 баллов. Движение будет преимущественно затруднено в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Помимо этого, сложная дорожная ситуация будет наблюдаться в местах ремонтных работ, в частности в районе 85-го и 90-го километров МКАД, у дома № 198 по проспекту Мира, на Рижской и Лужнецкой эстакадах, а также в районе дома № 45 по Волгоградскому проспекту.
Автомобилистам рекомендуется пересесть на общественный транспорт в вечерний час пик. В Дептрансе отметили, что по ряду вылетных магистралей будет быстрее проехать на автобусе или такси из-за возможности движения по выделенным полосам.
В столичных аэропортах задерживаются многие вылеты. Так, во Внуково отложено четыре рейса, в Домодедово – девять, а в Шереметьево – шесть.
Помимо этого, 23 рейса в Шереметьево были отменены.
Накануне Крещения, которое отмечается 19 января, в столице ожидается небольшое понижение температуры. Погодная аномалия составит около одного градуса: в крещенскую ночь в Москве будет -10.
В столичный регион пришел мощный и продолжительный снегопад
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