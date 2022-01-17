Снегопад продолжится в Москве во вторник – Росгидромет

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Из-за циклонов снегопады продолжатся в Москве во вторник, 18 января. Об этом сообщает Росгидромет.
"Прогнозируется снег. Местами метель, гололедица. Ночью в Москве -4...-2 градуса, по области -7...-2°, ветер юго-западный с переходом на северный 6–11 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду", – отмечается в сообщении.
Днем во вторник в столице будет -4...-2 градуса, В Подмосковье – -7...-2 градусов, также ожидается северный ветер 5–10 метров в секунду, местами порывы ветра будет достигать до 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет пониженное – 739 миллиметров ртутного столба.
Уточняется, что в ближайшие дни московский регион будет под влиянием активно перемещающихся северных циклонов, из-за чего также будут колебаться температуры, которые на протяжении недели будут превышать климатическую норму.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что из-за непогоды видимость снизится до одного километра и меньше, на дорогах возникнут заносы, а снежный покров в столице увеличится на пять сантиметров.
Кроме того, в Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение в столице будет действовать до 12:00 19 января, а в Подмосковье – до 13:00 19 января. Также в столице объявили погодную опасность из-за сильного ветра до 15:00 18 января.
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