Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на текущей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Центральной России можно ожидать крещенские морозы, однако их нельзя назвать экстремальными, рассказал радио КП ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По его словам, в ночь на 18 января в небе появятся пресс-просветы и циклон начнет уходить. В связи с этим ночью температура воздуха в столице опустится до -10...-12 градусов, а в Подмосковье столбики термометров будут колебаться от -7 до -20 градусов.
При этом задует северный ветер с порывами до 4–9 метров в секунду, из-за чего на улице будет ощущаться на пять градусов холоднее, чем на самом деле, отметил синоптик.
"Днем 19 января в Москве будет от -7 до -9 градусов, в Московской области – -9...-12. На неделе русская зима будет усиливать натиск. Сугробы вырастут в 1,5 раза, за рабочие дни в Центральной России выпадет до половины месячной нормы осадков", – добавил Тишковец.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что погода во второй половине зимы в РФ будет неоднородной, с чередованием теплых и холодных аномалий. Он подчеркнул, что затоки теплого воздуха из азиатской части будут сменяться холодными из Арктики.
Телезрителям рассказали о погоде в столице на неделе
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