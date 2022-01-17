Вильфанд предупредил о неоднородной погоде во второй половине зимы в России

Фото: Москва 24
Погода во второй половине зимы в России будет неоднородной, с чередованием теплых и холодных аномалий. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, все индексы указывают на противоположные характеристики. Вильфанд подчеркнул, что затоки теплого воздуха из азиатской части будут сменяться затоками холодного воздуха из Арктики.
"И по расчетам, и по факту за первую половину зимы целый ряд индексов циркуляции были с разными знаками. Если бы эти индексы были одного знака, то можно было бы говорить об однородности… Этот фактор говорит о том, что будет часто меняться погода", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.
Синоптик также напомнил, что в России март традиционно является зимним месяцем, из-за чего ждать прихода весенней погоды первого марта не имеет смысла. Устойчивый переход температуры через ноль градусов должен произойти к 20-м числам марта.
"Если о сходе снежного покрова мы говорим, то в Москве он датируется 8–10 апреля. Прилет грачей – тоже в конце марта. Ледоход, ледолом – тоже в первых числах апреля", – пояснил он.
Ранее москвичей призвали к внимательности на дорогах из-за непогоды. В Дептрансе пояснили, что 17 и 18 января в столице ожидаются снег, метель и гололедица. Водителям напомнили о необходимости соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, не совершать резкие маневры и не использовать смартфоны за рулем.
В регионы России пришла непогода
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