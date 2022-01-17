Жителей столичного региона предупредили о гололедице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и ветра. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозам, порывы ветра могут достигать 15–17 метров в секунду. Предупреждение о ветре в столичном регионе действует до 21:00 18 января, о гололедице – до 12:00 18 января.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале рабочей недели в столице ожидается аномальное тепло.

По словам синоптика, в понедельник и вторник, 17 и 18 января, температура воздуха в столице будет варьироваться от 1 до 3 градусов мороза. Таким образом, отклонение от нормы будет составлять 5–6 градусов.

