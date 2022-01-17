Москвичам рассказали о погоде в начале недели

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Аномальное тепло прогнозируется в Москве в начале рабочей недели. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

По словам синоптика, в понедельник и вторник, 17 и 18 января, температура воздуха в столице будет варьироваться от 1 до 3 градусов мороза. Таким образом, отклонение от нормы будет составлять 5–6 градусов.

"Пойдет снег, ожидается метель и гололедица", – предупредил специалист.

Вильфанд добавил, что к Москве приближается глубокий циклон. По этой причине в городе ожидается падение атмосферного давления до 725 миллиметров ртутного столба.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Сообщалось, что предупреждение будет действовать до 11:00 понедельника.

До этого в Москве оказался побит рекорд атмосферного давления 1948 года. 14 января показатель на станции ВДНХ упал до 719,9 миллиметра ртутного столба.