Фото: портал мэра и правительства Москвы
Рекорд атмосферного давления 1948 года побит в Москве, сообщает портал "Метеоновости".
Уточняется, что в 12 часов 14 августа атмосферное давление на станции ВДНХ упало до 719,9 миллиметра ртутного столба, а это значит, что побит прежний рекорд минимального атмосферного давления для этого дня. Он был на отметке 720,5 миллиметра ртутного столба и принадлежал 1948 году.
При этом синоптики уточнили, что конечный показатель рекорда будет известен позже. По их прогнозам, до 14–15 часов пятницы, 14 января, давление еще немного упадет.
Накануне ведущий синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил, что циклон "Эльза" обрушит в столичном регионе фон атмосферного давления ниже "барического плинтуса".
По его словам, ожидаемый результат войдет в пятерку рекордсменов для всего января, что негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей. Тишковец отмечал, что показатели могут опуститься до 716 миллиметров ртутного столба.
Кроме того, жителей столицы ранее предупредили, что в Москве до конца недели сохранятся гололедица и снежные заносы. В городе продлен желтый уровень погодной опасности.
Низкое атмосферное давление побило рекорд 1948 года в Москве
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