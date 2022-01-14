Столичные энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непогоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичные энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за усиления мокрого снега и ветра с порывами до 18 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте "Россети Московский регион".

Специалисты проверят оснащение бригад инвентарем, экипировкой, средствами защиты, а также готовность спецтехники, машин и механизмов, резервных источников электроснабжения и передвижных электроустановок обратной трансформации.

"Под особым контролем электроснабжение объектов здравоохранения, где проходит лечение больных COVID-19. Оперативно-технологический персонал проинструктирован о самостоятельных действиях при массовых отключениях потребителей", – говорится в сообщении.

При необходимости ликвидации последствий непогоды на улицы столицы выйдут 443 бригады в составе 2 291 человека и 2 093 единицы спецтехники. Для резервного энергоснабжения населения подготовлены 124 передвижные дизель-генераторные установки общей мощностью 37 142 киловатта.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8 (800) 220-02-20 или посредством портала светлаястрана.рф.

Ранее Гидрометцентр РФ продлил желтый уровень погодной опасности в Москве до конца недели. Предупреждение о гололедице будет действовать до 01:00 16 января, а о метели и порывистом ветре до 18 метров в секунду – до 17:00 15 января.

По словам ведущего синоптика центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, 14 января циклон "Эльза" обрушит в столице фон атмосферного давления ниже "барического плинтуса". Он отметил, что ожидаемый результат – 716 миллиметров ртутного столба – войдет в пятерку рекордсменов января.

