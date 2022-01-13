Ученые назвали последние 8 лет самыми теплыми за историю метеонаблюдений в мире

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Последние восемь лет оказались для Земли самыми теплыми за всю историю метеонаблюдений. К такому выводу пришли специалисты NASA и Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), рассказали в пресс-службе американского космического агентства.
"В совокупности последние восемь лет являются самыми теплыми за современную историю метеонаблюдений, начавшуюся в 1880 году. Последние данные о температуре за год ставят новый рекорд, который говорит о том, что планета нагревается", – сообщили в NASA.
По данным исследователей, в прошлом году средняя температура на планете была на 0,85 градуса выше, чем в период с 1951 по 1980 год, и на 1,1 градуса выше, чем в конце позапрошлого столетия. Это обусловлено деятельностью человека, которая привела к увеличению объема выбросов парниковых газов.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в 2021 году было зафиксировано 1 155 опасных явлений на территории России. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Годом ранее в стране было зафиксировано 1 000 катаклизмов.
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