Ученые допустили, что через 40 лет смогут контролировать погоду по всему миру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

К 2060 году люди смогут контролировать и анализировать погоду благодаря объединению возможностей технологий фотоники и квантовых компьютеров, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на эксперта Центра компетенций НТИ "Фотоника" Валерия Кожевникова.

По его словам, можно будет узнавать точную температуру на своей улице или сколько градусов в какой-нибудь деревне, а также с помощью лазера предотвращать штормы. Для реализации таких проектов нужно создание новой элементно-компонентной базы на основе технологий фотоники. Внедрять в России ее начнут в 2035 году.

Кожевников рассказал, что прогноз погоды станет точнее за счет установки в разных точках земного шара оптических датчиков с брэгговскими решетками. Они хорошо отзываются на изменения температуры, влажности и давления окружающей среды.

Готовый прогноз будет доступен на мобильных устройствах. Так, в мире появится сеть, которая контролирует погоду на каждом квадратном километре.

Эксперт добавил, что с помощью сверхкоротких лазерных импульсов, проходящих через атмосферу, можно стимулировать осадки в засушливых районах или в местах пожара. По его словам, ученые из Швейцарии уже в этом году использовали лазерный молниеотвод.

В ночь на 9 декабря в Москве впервые этой зимой ударили 10-градусные морозы. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показали -10,2 градуса. На Балчуге температура понизилась до -9,1 градуса, в Тушине – до -10,9.

Нацчный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что морозы в Москве сохранятся до конца недели. По его словам, в пятницу ночью в столице столбики термометров могут опуститься до -15…-17 градусов, а днем температура составит -11…-13 градусов. Такая погода сохранится и в субботу, однако уже в воскресенье столбики термометров поднимутся до -9…-14.

