Январские морозы пришли в Москву

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
В Москве впервые ударили 10-градусные январские морозы. Об этом говорится на портале "Метеовести".
Синоптики рассказали, что ночью на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые в сезоне показали -10,2 градуса. На Балчуге температура понизилась до -9,1 градуса, в Тушине – до -10,9.
"Такие температурные показатели больше соответствует климату начала января. Днем также впервые будет по-январски морозно с температурным фоном на 6 градусов ниже положенного по многолетней норме. Зато благодаря скандинавскому антициклону москвичей ждет солнечная погода", – говорится в сообщении.
Как сообщает портал "Метеовести", минувшей ночью в столичном регионе выпало до 10% месячной нормы осадков при климатической норме декабря в 56 миллиметров осадков.
"Холодный атмосферный фронт, протянувшийся к югу от Москвы, за минувшую ночь местами принес до 10% месячной нормы осадков. Так, в ТиНАО (Михайловское) в осадкомеры за последние 12 часов попало 6 миллиметров", – говорится в сообщении.
Много снега было к югу и юго-востоку от Москвы. Например, в Горках Ленинских и Люберцах выпало по 4 миллиметра осадков, а в Железнодорожном – 5 миллиметров. Между тем ближе к центру столицы снега было меньше: на острове Балчуг всего 0,4 миллиметра, а метеостанция на ВДНХ и вовсе его не зафиксировала.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, как долго в Москве задержатся морозы. Так, по его словам, в пятницу ночью в столице столбики термометров могут опуститься до -15…-17 градусов, а днем температура составит -11…-13 градусов.
Такая погода сохранится и в субботу, однако уже в воскресенье антициклон переместится дальше, столбики термометров поднимутся до -9…-14 градусов, что будет обозначать потепление.
Метеоролог рассказал о погоде в четверг
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