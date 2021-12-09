Москва готовится к снежной и холодной зиме – Бирюков

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Столичные коммунальные службы готовятся к тому, что эта зима будет снежной и холодной. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам благоустройства и ЖКХ Петр Бирюков.
"Мы готовимся к тому, что зима будет холодная. Зима будет достаточно снежная, и наши коллеги об этом говорят, мы пользуемся их данными и готовимся к таким работам, таким условиям. <...> Службы городского комплекса к этому готовы", – сказал он.
Заммэра подчеркнул, что последние 11 зим городские службы работают четко и без аварий. Он добавил, что сейчас запасов реагентов, а также единиц коммунальной техники в Москве достаточно, увеличивать число последних не нужно, поскольку в противном случае это может обернуться негативными последствиями для дорожного движения.
Всего, по словам Бирюкова, в зимний период будет задействовано свыше 10,5 тысячи дорожно-уборочных машин, в том числе около 800 единиц роторной техники. Кроме того, сейчас в столице проходят испытания электрической уборочной техники.
За последние сутки высота снежного покрова в столичном регионе увеличилась до 20 сантиметров. Больше всего снега выпало в Тушине – там сугробы достигают порядка 21 сантиметра. На ВДНХ зафиксировали 15 сантиметров, а на острове Балчуг – 17 сантиметров. В некоторых районах Подмосковья между тем высота снежного покрова достигла 30 сантиметров.
В ночь на 9 декабря в Москве впервые этой зимой ударили 10-градусные морозы. На базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показали -10,2 градуса. На Балчуге температура понизилась до -9,1 градуса, в Тушине – до -10,9.
В Москву пришли январские морозы
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