Высота снежного покрова в столице достигла январских показателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

После снегопада высота снежного покрова в столице и области увеличилась. В некоторых районах Москвы она превышает 20 сантиметров, а в области высота дошла до 30 сантиметров. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На утро 9 декабря в Москве высота снежного покрова составила: на ВДНХ – 15 сантиметров, на Балчуге – 17 сантиметров, в Тушине – 21 сантиметр, что соответствует климатическим показателям конца декабря – начала января", – уточнил синоптик.



В Московской области зафиксировано больше снега. Так, в Черустях высота снежного покрова достигла 23 сантиметров, в Михайловском – 24 сантиметра, в Коломне – 26 сантиметров, а в Павловском Посаде – до 30 сантиметров. При этом в ближайшие пять суток высота сугробов меняться не будет. По словам Тишковца, это связано с морозной погодой.

В Москве впервые ударили 10-градусные январские морозы. Ночью 9 декабря на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые в сезоне показали -10,2 градуса. На Балчуге температура понизилась до -9,1 градуса, в Тушине – до -10,9.

Минувшей ночью в столичном регионе выпало до 10% месячной нормы осадков при климатической норме декабря в 56 миллиметров осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, как долго в Москве задержатся морозы. Так, по его словам, в пятницу ночью в столице столбики термометров могут опуститься до -15…-17 градусов, а днем температура составит -11…-13 градусов.

Такая погода сохранится и в субботу, однако уже в воскресенье антициклон переместится дальше, столбики термометров поднимутся до -9…-14 градусов, что будет обозначать потепление.

