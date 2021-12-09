Высота снежного покрова в столице достигла январских показателей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
После снегопада высота снежного покрова в столице и области увеличилась. В некоторых районах Москвы она превышает 20 сантиметров, а в области высота дошла до 30 сантиметров. Об этом на своей странице в Instagram рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На утро 9 декабря в Москве высота снежного покрова составила: на ВДНХ – 15 сантиметров, на Балчуге – 17 сантиметров, в Тушине – 21 сантиметр, что соответствует климатическим показателям конца декабря – начала января", – уточнил синоптик.
В Московской области зафиксировано больше снега. Так, в Черустях высота снежного покрова достигла 23 сантиметров, в Михайловском – 24 сантиметра, в Коломне – 26 сантиметров, а в Павловском Посаде – до 30 сантиметров. При этом в ближайшие пять суток высота сугробов меняться не будет. По словам Тишковца, это связано с морозной погодой.
В Москве впервые ударили 10-градусные январские морозы. Ночью 9 декабря на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров впервые в сезоне показали -10,2 градуса. На Балчуге температура понизилась до -9,1 градуса, в Тушине – до -10,9.
Минувшей ночью в столичном регионе выпало до 10% месячной нормы осадков при климатической норме декабря в 56 миллиметров осадков.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, как долго в Москве задержатся морозы. Так, по его словам, в пятницу ночью в столице столбики термометров могут опуститься до -15…-17 градусов, а днем температура составит -11…-13 градусов.
Такая погода сохранится и в субботу, однако уже в воскресенье антициклон переместится дальше, столбики термометров поднимутся до -9…-14 градусов, что будет обозначать потепление.
"Утро": метеоролог рассказал о погоде в столице 9 декабря
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