Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Желтый уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до 11 декабря, сообщает Гидрометцентр России. Период предупреждения будет действовать до 12:00.

Ранее сообщалось, что в Москву пришли настоящие зимние морозы. Температура воздуха в четверг опустилась ниже нормы примерно на четыре градуса. Сейчас она соответствует самому холодному периоду.

Ночью в столице будет минус 15–17 градусов, а по области дойдет до минус 19. Днем будет немного теплее – минус 11–13. После антициклон уйдет на юго-восток, и наступит повышение температуры, добавил синоптик.

После снегопада высота снежного покрова в столице и области увеличилась. В некоторых районах Москвы она превышает 20 сантиметров, а в области высота дошла до 30 сантиметров.