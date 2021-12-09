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Общество

09:38

Психолог назвала причины предновогодней депрессии у россиян

общество

Фото: depositphotos/alexshutter95

Предновогодняя депрессия у россиян связана с неустановившейся погодой и пандемией коронавируса, рассказала в беседе с "Мослентой" психолог, гештальт-терапевт Любовь Розенберг.

"Если говорить конкретно про этот год, люди отдыхали меньше, чем положено так, как привыкли. Они не ездили на моря и в зарубежные страны, а ограничились либо проживанием где-то на даче, либо у родственников, либо поездками в нетипичные места", – объяснила эксперт.

Кроме того, предновогодняя депрессия, по словам Розенберг, может быть связана с подведением итогов в декабре. К этому периоду у россиян накапливается усталость.

"В это время я часто нахожу у клиента моток с разноцветными нитками: грусти, печали, отвержения, заниженной самооценки, недовольством отношениями и заработком. Страх смерти, страх будущего, страх нищеты", – отметила специалист.

Психолог посоветовала проявлять свои чувства и эмоции. Например, выйти на улицу и ловить снежинки языком, не переживая за взгляды прохожих.

Ранее психолог Светлана Ладейщикова заявила, что выпавший снег должен позитивно отразиться на эмоциональном состоянии москвичей, поднять настрой и прибавить сил. Но если праздничного настроения все равно нет, то можно окружить себя новогодней атрибутикой.

Московское метро начали украшать к Новому году

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