Психолог рассказала, как поднять праздничное настроение

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Выпавший накануне снег должен позитивно отразиться на эмоциональном состоянии москвичей, поднять настрой и прибавить сил, заявила в беседе с "Мослентой" психолог Светлана Ладейщикова.
В случае когда праздничного настроения все равно нет, можно окружить себя новогодней атрибутикой. Например, нарядить елку, купить мандарины. Однако нелюбовь к Новому году может быть связана с конкретным событием из детства, подчеркнула эксперт.
"Бывает же наоборот, что праздник связан с приятными воспоминаниями. Каждый должен отмечать праздник так, как считает нужным. Кто-то делает это в больших компаниях, другие любят встречать праздник с минимальным количеством близких", – отметила Ладейщикова.
Ранее сообщалось, что россияне считают самыми нежеланными подарками на Новый год носки, кружки и свечи. Наиболее часто неудачными подарками на Новый год респонденты называли ненужные или неподходящие предметы гардероба (5%).
Московские кондитерские фабрики произвели более 3 тыс тонн подарков к Новому году
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