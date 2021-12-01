Услуги Деда Мороза подорожали в России на 15%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В России средний ценник на услуги Деда Мороза в ноябре 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Авито Услуги".

Руководитель отдела маркетинга компании Иван Чулков рассказал, что стоимость этой услуги начинается с 1 500 рублей за час. Самые дорогие ценники на приглашение Деда Мороза и Снегурочки установили в Екатеринбурге (1 750 рублей), Санкт-Петербурге (2 000 рублей), Москве (2 200 рублей), Махачкале (2 500 рублей).

При этом прогнозируется, что цена вырастет ближе к Новому году. В прошлом году в 20-х числах декабря заказать Деда Мороза можно было за 5 000 рублей. А стоимость услуги в новогоднюю ночь доходила до 10 000 рублей.

"Большинство аниматоров в связи с пандемией указывают наличие QR-кода. В целом наличие кода для работы Дедушкой Морозом не обязательно, тем более что на стоимость услуг аниматоров оно не влияет", – добавили в компании.

Ранее РЖД представили новогодний проект "Поезд Деда Мороза" – передвижную резиденцию зимнего волшебника. Она представляет собой празднично оформленный поезд, в котором есть приемная Деда Мороза, вагон-ресторан и сувенирная лавка. 5 декабря состав отправится из Великого Устюга и за 41 день проедет с остановками более чем в 30 городах страны, в частности в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ярославле.

