Услуги Деда Мороза подорожали в России на 15%

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России средний ценник на услуги Деда Мороза в ноябре 2021 года по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу "Авито Услуги".
Руководитель отдела маркетинга компании Иван Чулков рассказал, что стоимость этой услуги начинается с 1 500 рублей за час. Самые дорогие ценники на приглашение Деда Мороза и Снегурочки установили в Екатеринбурге (1 750 рублей), Санкт-Петербурге (2 000 рублей), Москве (2 200 рублей), Махачкале (2 500 рублей).
При этом прогнозируется, что цена вырастет ближе к Новому году. В прошлом году в 20-х числах декабря заказать Деда Мороза можно было за 5 000 рублей. А стоимость услуги в новогоднюю ночь доходила до 10 000 рублей.
"Большинство аниматоров в связи с пандемией указывают наличие QR-кода. В целом наличие кода для работы Дедушкой Морозом не обязательно, тем более что на стоимость услуг аниматоров оно не влияет", – добавили в компании.
Ранее РЖД представили новогодний проект "Поезд Деда Мороза" – передвижную резиденцию зимнего волшебника. Она представляет собой празднично оформленный поезд, в котором есть приемная Деда Мороза, вагон-ресторан и сувенирная лавка. 5 декабря состав отправится из Великого Устюга и за 41 день проедет с остановками более чем в 30 городах страны, в частности в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Ярославле.
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