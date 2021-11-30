В парке "Сказка" откроется "Фабрика Рождества"

Фото: пресс-служба парка развлечений "Сказка"
В парке развлечений "Сказка" в декабре открывается "Фабрика Рождества". На территории заработала почта Деда Мороза, готовятся к открытию зимние развлечения.
Гостей ожидает яркая и насыщенная программа. Одним из ключевых событий праздничной поры станет новогодний квест "Слет Дедов Морозов". 25 и 26 декабря, а также 2, 3, 5 и 7 января на центральной площади соберутся Дед Мороз, Санта-Клаус, Пер-Ноэль и Йоулупукки. Вместе с детьми они отправятся в квест-путешествие с посещением аттракционов, играми и знакомством с традициями стран, откуда прибыли хранители праздника.
С 25 по 26 декабря, а также с 1 по 9 января гости смогут посетить новую площадку – "Сладкую фабрику Деда Мороза".
"В волшебном замке можно будет встретиться с Дедом Морозом, поиграть в "Конфетный пароль", потанцевать на морозной дискотеке, побывать в "Пряничной мастерской" и "Воображариуме". И, конечно, ни один не уйдет без сладкого подарка", – говорится в сообщении организаторов праздника.
В декабре в будние дни будет работать каток с бесплатным посещением, а также тюбинговая горка и батут.
С 2 по 8 января с 16:00 до 19:00 посетителей парка будут встречать главные герои Нового года: тигр, Дед Мороз со Снегурочкой и их помощники.
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