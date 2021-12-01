Россияне рассказали о самых нежеланных подарках на Новый год

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Россияне считают самыми нежеланными подарками на Новый год носки, кружки и свечи. Об этом со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob сообщает "Газета.ру".

Наиболее часто неудачными подарками на Новый год респонденты называли ненужные или неподходящие предметы гардероба (5%). В список вошли не только носки, но также футболки и халаты.

Вторую строчку в антирейтинге подарков заняли сувениры. 4% опрошенных признались, что не любят получать в подарок свечи, статуэтки – символы года, магниты и брелоки.

Еще 3% россиян полагают, что неудачным подарком на праздник станут кухонные принадлежности. В особенности это касается кружек, столовых приборов и солонок. Сладостям и косметическим гигиеническим средствам не рады по 2% опрошенных.

11% опрошенных перечисляли самые разнообразные варианты ненужных или неподходящих вещей: от полотенец и ручек до лыж и самокатов.

Трудности с ответом испытали 14% респондентов. А сразу 24% опрошенных заявили, что хуже плохого подарка может быть только его отсутствие. Еще 1% граждан был бы не рад получить "в подарок" в новогоднюю ночь плохое настроение.

Между тем каждый третий (34%) россиянин полагает, что не получал неудачных презентов в этот праздник.

Ранее сообщалось, что большинство работодателей в России не планируют проводить новогодний корпоратив в этом году. Сразу 75% опрошенных россиян заявили, что на работе не собираются отмечать Новый год. При этом 13% респондентов указали, что новогодний корпоратив в их компаниях состоится. Еще 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами.

