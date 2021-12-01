Большинство российских работодателей откажутся от новогоднего корпоратива

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Большинство работодателей в России не планируют проводить новогодний корпоратив в этом году. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные опроса сервиса "Работа.ру".
75% опрошенных россиян заявили, что на работе не собираются отмечать Новый год. При этом 13% респондентов указали, что новогодний корпоратив в их компаниях состоится.
"Еще 12% опрошенных указали, что решили самостоятельно устроить праздник с коллегами", – отмечается в материале.
У 84% из тех, у кого состоится корпоратив, вечеринка пройдет в офлайн-формате. При этом остальные собираются праздновать в привычном формате.
40% опрошенных россиян заявили о готовности отказаться от корпоратива просто так. При этом 36% участников исследования согласны на отмену праздника в обмен на денежную премию. Еще 8% респондентов выступили за отправку сэкономленных средств на благотворительность или социальные проекты.
В свою очередь, 16% россиян ни за что не откажутся от новогоднего корпоратива.
В материале добавляется, что в исследовании приняли участие свыше 5 тысяч пользователей сервиса.
Ранее стало известно, где россияне планируют встречать Новый год. Согласно опросу, большинство граждан хотят провести праздник дома в кругу семьи. За год число выбравших этот вариант россиян увеличилось с 60 до 70%.
У россиян вырос интерес в новогодним корпоративам
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