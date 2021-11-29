Россияне рассказали, где будут встречать Новый год

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Стало известно, где россияне планируют встречать Новый год. Об этом сообщается в исследовании банка "Открытие".
Как передает РИА Новости, большинство граждан планируют провести праздник дома в кругу семьи. В материале отмечается, что за год число выбравших этот вариант россиян увеличилось с 60 до 70%.
"Каждый десятый (10%) хочет отметить приход 2022 года в гостях у друзей или родственников. Лишь 1% намерены встретить новогоднюю ночь в кафе или ресторане", – утверждают аналитики.
Исследователям также удалось выяснить, что 2% россиян собираются на Новый год поехать отдыхать в другой регион РФ. В то же время отдых за границей запланировали менее 1% опрошенных.
3% россиян заявили о том, что будут работать в новогоднюю ночь. Еще 12% респондентов пока не составили планов на праздник.
При этом 29% россиян сообщили о готовности во время новогодних праздников посещать любые мероприятия, несмотря на пандемию. 24% опрошенных будут участвовать только в мероприятиях на свежем воздухе.
Готовы посетить кино или театр 17% граждан. Еще 15% могут пойти на елку или на детский спектакль, 8% собираются отравиться в музеи, на выставки, лекции и экскурсии.
24% опрошенных сообщили, что не будут посещать массовые мероприятия в праздники из-за пандемии коронавируса.
Четверо из десяти россиян отметили, что в их компании отказались или скорее всего откажутся от проведения новогодних корпоративов из-за COVID-19. 38% не смогли ответить, пройдет ли на их работе корпоратив.
В свою очередь, 18% опрошенных заявили, что в их компании корпоратив скорее всего состоится. Только 5% респондентов выразили абсолютную уверенность в проведении новогоднего корпоратива.
Опрос проводился в период с 18 по 24 ноября. В нем приняли участие 1 015 россиян в возрасте 18–65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.
Ранее сотрудники российских компаний назвали деньги наиболее интересным подарком от работодателя к Новому году. Также среди граждан РФ оказались востребованы сертификаты в магазины или салоны красоты.
У россиян вырос интерес в новогодним корпоративам
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