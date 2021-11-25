Россияне назвали деньги лучшим новогодним подарком от работодателя

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Сотрудники российских компаний назвали деньги наиболее интересным подарком от работодателя к Новому году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса "Зарплата.ру".
Деньги назвали самым желанным подарком 34% опрошенных. На второй по популярности позиции располагаются сертификаты в магазины или салоны красоты – 31%. Самыми бесполезными россияне признали сувениры и сладости (35 и 26% соответственно).
Согласно данным опроса, чаще всего гражданам РФ дарят на работе сладости и алкоголь (32%), сувениры (21%) и подарочные сертификаты (19%). Лишь в 7% компаний разрабатывают уникальные подарки для сотрудников.
По информации сервиса "Зарплата.ру", средний бюджет на корпоративный подарок к Новому году оценивается в 1 500 рублей. Если сотрудники играют в "Тайного Санту", то такие подарки в среднем обходятся в 500 рублей.
В Москве ранее стартовала акция "Подарки пожилым". Любой желающий может передать подарок для подопечных домов престарелых. Важно отметить, что он должен быть новым и в индивидуальной упаковке.
У россиян вырос интерес в новогодним корпоративам
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