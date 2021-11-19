Москвичей пригласили присоединиться к новогодней акции "Подарки пожилым"

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице стартовала акция "Подарки пожилым", сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В рамках акции все желающие могут поздравить подопечных домов престарелых с Новым годом. Это могут быть настольные игры, домашняя, спортивная одежда и одежда для сна, материалы для творчества. Все должно быть новым и в индивидуальной упаковке.
Подарки принимают в ресурсном центре "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте, доме 5, строении 1. Оставить их можно в специальном боксе с символикой.
Передать подарки можно до 30 ноября, после этого добровольцы сформируют из собранных вещей подарочные новогодние наборы и передадут их пожилым людям. Акция проходит в рамках конкурса "Доброволец Москвы – 2021". Он становится площадкой добрых дел для всех москвичей.
В рамках конкурса с 25 ноября пройдет акция по сбору корма для животных из приютов #ДрузьяПриюта. "Мосволонтер" также проводит акцию "Коробка храбрости". В офисе центра установлен бокс, куда можно принести подарки для детей, которые находятся на длительном лечении в медицинских учреждениях.
В конце июня Сергей Собянин открыл молодежный волонтерский центр на Ленинградском проспекте, в котором создано три универсальные площадки для организации мероприятий и взаимодействия с волонтерским сообществом – конференц-зал "Команда" на 70 человек, коворкинг "Инициатива" на 40 человек и коворкинг "Польза" на 20 человек.
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