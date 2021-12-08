Дед Мороз из Великого Устюга приедет на ВДНХ 9 декабря

Фото: vdnh.ru
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Москву 9 декабря. Дети смогут встретиться с главным российским волшебником на ВДНХ, сообщается на сайте выставки.
"Он специально приедет, чтобы поздравить посетителей с наступающими праздниками, а также лично забрать новогодние письма в филиале своей почты в "Союзмультпарке", – говорится в сообщении.
Маршрут Деда Мороза начнется от Музея Гаража особого назначения ФСО России. Там ему предоставят парадный кабриолет ЗИЛ-41044. В 17:15 гость из Великого Устюга прибудет на каток, где сможет сфотографироваться с посетителями.
Тематическая программа продлится до 17:50, а с 18:00 до 19:00 Дед Мороз будет ждать гостей в "Союзмультпарке" для открытия праздничного сезона.
"Детей и их родителей ждут веселая мультдискотека и фотосессии", – говорится в сообщении.
Ранее Дед Мороз сообщил, какие подарки на Новый год просят у него взрослые и дети. Волшебник напомнил, что маленький человек является слепком взрослого. Чаще всего дети просят у Деда Мороза в подарок различные гаджеты.
Москвичам показали спешащего Деда Мороза в Великом Устюге
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