Дед Мороз заявил, что ему нравятся московские зимы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Дед Мороз, живущий в московской усадьбе в Кузьминках, заявил, что ему нравятся столичные зимы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

"Хорошие, мне нравится. Ветерочек такой, где-то я недавно был, задувал, аж прямо сердце радовалось. Нравится, очень нравится", – сказал главный зимний волшебник страны.

Он отметил, что считает московские зимы достаточно морозными.

На следующей неделе в столице ожидаются сугробы до 20 сантиметров. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, подобная высота снежного покрова по климату более характерна для начала января.

Ранее Дед Мороз рассказал, какие подарки на Новый год у него чаще всего просят взрослые и дети. Так, юные россияне часто хотят, чтобы волшебник подарил им различные гаджеты, игрушки и конфеты. Взрослые же нередко просят Деда Мороза подарить им квартиру в Москве или Санкт-Петербурге.