Дед Мороз заявил, что ему нравятся московские зимы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Дед Мороз, живущий в московской усадьбе в Кузьминках, заявил, что ему нравятся столичные зимы. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Хорошие, мне нравится. Ветерочек такой, где-то я недавно был, задувал, аж прямо сердце радовалось. Нравится, очень нравится", – сказал главный зимний волшебник страны.
Он отметил, что считает московские зимы достаточно морозными.
На следующей неделе в столице ожидаются сугробы до 20 сантиметров. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, подобная высота снежного покрова по климату более характерна для начала января.
Ранее Дед Мороз рассказал, какие подарки на Новый год у него чаще всего просят взрослые и дети. Так, юные россияне часто хотят, чтобы волшебник подарил им различные гаджеты, игрушки и конфеты. Взрослые же нередко просят Деда Мороза подарить им квартиру в Москве или Санкт-Петербурге.
В Московском зоопарке заработала почта Деда Мороза
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: