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Москва 24

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Политика

09:16

Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты или мэры

общество политика

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Дед Мороз рассказал, планирует ли баллотироваться в президенты или мэры. Он отметил, что в этом случае должен решать народ.

По словам волшебника, главное в жизни – с добротой относиться к людям. Он подчеркнул, что грош цена человеку, который перестал замечать тревоги окружающих.

"А я же сказочник, я помогаю прежде всего добрым словом, хорошим делом, но и замечательными новогодними подарками", – цитирует его РИА Новости.

Ранее Владимир Путин заявил, что имеет право вновь избираться президентом России, но пока не решил, будет ли это делать. Он отметил, что наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию.

Также российский лидер выразил мнение, что президент США Джо Байден, сообщивший о планах участвовать в следующих выборах, сделал правильно.

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