Путин рассказал, будет ли вновь избираться президентом РФ

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Владимир Путин заявил, что имеет право вновь избираться президентом России, но пока не решил, будет ли это делать.

"В соответствии с Конституцией я имею право избираться на новый срок. Буду я это делать или нет – я пока сам для себя еще не решил", – сказал российский лидер на инвестиционном форуме "ВТБ Капитал" "Россия зовет!", отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что наличие этого права уже стабилизирует внутриполитическую ситуацию.

"Пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году", – добавил глава государства.

Также российский лидер выразил мнение, что президент США Джо Байден, сообщивший о планах участвовать в следующих выборах, сделал правильно, потому что, если сейчас начать готовиться к выборам, управляемость страной значительно пострадает.

Ранее глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что российские профсоюзы поддержат возможное выдвижение Путина в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году.

В апреле Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Ряд положений документа разработан во исполнение поправок к Конституции.

В частности, закон устанавливает, что ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост главы государства, применяется к действующему российскому лидеру без учета его прежних президентских сроков.

