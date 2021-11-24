Профсоюзы поддержат возможное выдвижение Путина в президенты в 2024 году

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Российские профсоюзы поддержат возможное выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в 2024 году, заявил глава Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы в 2024 году выдвинем президента тогда, когда начнется избирательная кампания, и поддержим президента Путина <...> в его усилиях по укреплению нашего государства", – сказал он.

Ранее Владимир Путин сообщил, что пока не принял решение, будет ли баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Глава государства отметил, что до президентских выборов в России еще достаточно много времени, а разговоры о преемнике дестабилизируют ситуацию.

В апреле Путин подписал закон, который в том числе дает ему право вновь баллотироваться на пост главы государства. Ряд положений документа разработан во исполнение поправок к Конституции.

В частности, закон устанавливает, что ограничение числа сроков, в течение которых один и тот же человек может занимать пост главы государства, применяется к действующему российскому лидеру без учета его прежних президентских сроков.

