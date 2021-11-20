Володин оценил идею конгрессменов не признавать выборы в России

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Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин прокомментировал идею конгрессменов США по следующим президентским выборам в России.

По словам председателя Госдумы, Вашингтон боится Москву до истерики.

"Подобная резолюция еще раз говорит о том, что США не хотят сильной России. Боятся до истерики. Делают все, чтобы нас ослабить, а затем разрушить. Для этого им необходимо, чтобы у нас сменилась власть", – написал Володин в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что не США решать, кто будет президентом РФ.

"Не конгрессменам США решать, кому быть, а кому нет президентом нашей страны. Решать будут граждане РФ", – добавил Володин.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер.

Накануне предложение членов конгресса США о непризнании Владимира Путина президентом в случае участия в выборах 2024 года осудила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она выразила мнение, что с каждым годом становится более заметен отрыв от реальности американских политиков.

