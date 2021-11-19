МИД ответил на идею конгрессменов не признавать выборы в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Предложение членов конгресса США о непризнании Владимира Путина президентом в случае участия в выборах 2024 года осудила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".
"Это не просто вмешательство в дела суверенного государства, а это такое осеннее вмешательство в дела суверенного государства", – отметила она.
Захарова считает, что с каждым годом становится более заметен отрыв от реальности американских политиков.
"Есть вещи, которые являются частью внешней политики или внутреннего политического процесса. Есть вещи, которые связаны с двусторонними отношениями или с какой-то идеологией государства. Но то, что сейчас мы видим, по-моему, вообще идет в отрыве от всего", – добавила она.
Захарова рекомендовала Штатам заниматься своими внутренними проблемами.
Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер.
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