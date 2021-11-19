Джабаров прокомментировал идею резолюции конгресса США о непризнании выборов в России

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Принятие конгрессом США резолюции о непризнании президентских выборов 2024 года, если Владимир Путин будет участвовать в них, приведет к разрыву российско-американских отношений. Такую точку зрения РИА Новости озвучил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Я убежден, что этот документ не пройдет. Но, если резолюция будет принята, это приведет к разрыву отношений России с США", – заявил Джабаров.

Ранее конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США предложение не признавать Владимира Путина главой российского государства, если он решит баллотироваться на новый срок в 2024 году. В случае принятия резолюция будет носить рекомендательный характер.

По мнению сенатора Джабарова, предложенный документ "циничный и лишенный какого-либо здравого смысла".

Между тем Владимир Путин считает, что предупреждения России, озвучиваемые западным странам, создали определенный эффект напряжения у партнеров.

Российский лидер убежден, что сохранять такое напряжение необходимо как можно дольше, поскольку оно позволяет избежать ненужных конфликтов.

