Посольство РФ в Вашингтоне потребовало остановить преследование российской диаспоры

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Посольство России в Вашингтоне выдвинуло требование к американской стороне остановить преследование российской диаспоры. Об этом сообщается в официальном аккаунте российского дипведомства в Facebook.

Ранее Координационный союз организаций русских соотечественников (КСОРС) объявил о приостановке деятельности в Соединенных Штатах из-за расследования американских спецслужб.

В посольстве РФ отметили, что неоднократно обращались к американским властям по вопросам притеснения соотечественников.

"Однако официальные лица продолжают игнорировать наши призывы обеспечить общине базовые права, которые прописаны в том числе в первой поправке Конституции США", – заявили в российском дипведомстве.

Там также подчеркнули, что грубые нарушения личных свобод происходят в стране, которая претендует на звание "оплота демократии".

Ранее в посольстве РФ оценили шансы на решение визовой проблемы с США. Там выразили готовность к переговорам с американской стороной.

До этого сообщалось, что американское посольство в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность охраной здания из-за недостатка персонала. Сообщалось, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна.