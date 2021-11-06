В посольстве РФ оценили шансы на решение визовой проблемы с США

Фото: depositphotos/borjomi88
В российской посольстве рассказали, существует ли шанс на решение визовой проблемы с США. Об этом сообщил советник-посланник дипведомства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев в эфире телеканала RTVI.
Как пояснил спикер, дипломатия является искусством ведения переговоров, умением договариваться.
"До тех пор, пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему", – выразил мнение Кошелев.
Дипломат пояснил, что Россия способна искать компромиссы с Соединенными Штатами. При этом он надеется, что американская сторона будет слушать мнение РФ.
"Вопрос не может решаться так – вы решите мою проблему, а потом я посмотрю, что мы можем сделать для вас. Такой ситуации больше не будет. Мы слишком долго ждали и проявляли терпение", – сказал Кошелев.
Представитель посольства допустил разные варианты по разрешению визовой проблемы. В частности, он допустил привлечение граждан РФ к работе в посольстве США в Москве.
"Все варианты на столе переговоров. Все открыто", – подытожил Кошелев.
Ранее сообщалось, что американское посольство в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность охраной здания из-за недостатка персонала. Сообщалось, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна.
Россиянам предложили получать иммиграционные визы в США в Варшаве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: