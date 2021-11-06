В посольстве РФ оценили шансы на решение визовой проблемы с США

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В российской посольстве рассказали, существует ли шанс на решение визовой проблемы с США. Об этом сообщил советник-посланник дипведомства РФ в Вашингтоне Сергей Кошелев в эфире телеканала RTVI.

Как пояснил спикер, дипломатия является искусством ведения переговоров, умением договариваться.

"До тех пор, пока дипломаты разговаривают, есть шанс, что мы решим эту проблему", – выразил мнение Кошелев.

Дипломат пояснил, что Россия способна искать компромиссы с Соединенными Штатами. При этом он надеется, что американская сторона будет слушать мнение РФ.

"Вопрос не может решаться так – вы решите мою проблему, а потом я посмотрю, что мы можем сделать для вас. Такой ситуации больше не будет. Мы слишком долго ждали и проявляли терпение", – сказал Кошелев.

Представитель посольства допустил разные варианты по разрешению визовой проблемы. В частности, он допустил привлечение граждан РФ к работе в посольстве США в Москве.

"Все варианты на столе переговоров. Все открыто", – подытожил Кошелев.

Ранее сообщалось, что американское посольство в Москве в 2022 году может ограничить свою деятельность охраной здания из-за недостатка персонала. Сообщалось, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна.